جاستن بيبر برفقة إبنه "جاك بلوز" في صورة نادرة

ميرنا وليد - بيروت - التقط النجم العالمي جاستن بيبر صورة رائعة مع ابنه جاك بلوز وسط شائعات زواجه المضطربة من زوجته عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر.

شوهد نجم فرقة بيتشز، البالغ من العمر 31 عامًا، مسترخيًا على أريكة واسعة في غرفة معيشة وبجانبه طفله الصغير.

وكان النجم، الذي رُزق بمولودته الجديدة في أغسطس من العام الماضي ، ينظر إلى الكاميرا وهو يحمل قبعة في يده وذراعه ممدودة.

اختار جاستن عدم إضافة أي تعليق على الصورة بالأبيض والأسود التي نُشرت على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، يأتي ذلك في الوقت الذي يخوض فيه المغني صراعًا مع معجبيه بشأن صحته، بالإضافة إلى مخاوفه بشأن زواجه من عارضة الأزياء، البالغة من العمر 28 عامًا، والتي تزوجها عام 2018.

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