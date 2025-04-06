شكرا لقرائتكم خبر عن عزت زين: شخصيتي في مسلسل الأميرة ضل حيطة تشبهني وهي نموذج للشخصية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان القدير عزت زين كواليس دوره في مسلسل الأميرة ضل حيطة، وذلك خلال لقائه في تليفزيون الخليج 365، حيث قال: دوري في مسلسل الأميرة ضل حيطة، ممتع، حيث أجسّد شخصية "صبري"، وهو ربّ أسرة ينتمي إلى الطبقة المتوسطة، يتميّز بحرصه الدائم على لمّ شمل أسرته والحفاظ على تماسكها، رغم ما يواجهه من عراقيل ومطبات متكررة، وزوجته تتمتع بحضور قوي يطغى أحيانًا على حضوره، ومع ذلك يظل متماسكًا، يحاول احتواء الجميع، وتلك الشخصية تحمل سمات متعددة وتعبر عن نموذج أصيل من الشخصيات المصرية التي نراها في الواقع يوميًا.

وأضاف: ثمة وجه شبه كبير بيني وبين "صبري"، فقد وجدت نفسي في العديد من مواقف الشخصية، وكأنها تنبض من تجربتي الخاصة، خاصة في المشاهد التي تتناول لحظات إنسانية مؤثرة مثل زواج الابنة، وهي لحظة عشتها بالفعل، فاستحضرتها بصدق أمام الكاميرا.

ومسلسل الأميرة ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

كما يشارك عزت زين في مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.