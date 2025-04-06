شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يُحيى حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحيي المطرب مجد القاسم حفلا غنائيا يوم الخميس المقبل في ساقية الصاوى، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

وكانت آخر أعمال مجد هو ألبوم "بشواتى"، الذى تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ويضم قرابة 10 أغانى، بالنسبة أغنية أغنية بشواتى، كلمات صلاح عطية، ألحان وتوزيع أحمد بدوى، وستكون بطريقة Lyric Videos، بأفكار متطورة ومختلفة.

وكان مجد القاسم قد ظهر أيضا فى برنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبو طالب على قناة الحياة، وكشف أنه كان يتمنى أن يغنى أغنية أهل كايرو بدلا من الفنان حسين الجسمى.

وتحدث مجد القاسم عن حياته العائلية وقال: أنا رجل محب للمنزل والعائلة ولا أخرج كثيرا ولا يستهويني الجلوس في الكافيهات، مشيرا إلى أن ابنه مؤيد يعزف الجيتار ويعد نجما في جامعته، وتحدث أيضاً عن المواقف الصعبة التي واجهته في بداية وصوله للقاهرة، حيث فقد كل متعلقاته وحقائبه وأمواله.

