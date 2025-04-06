شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم المشروع X يجمع كريم عبد العزيز وبيتر ميمي للمرة الخامسة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المخرج بيتر ميمى والنجم كريم عبد العزيز، على تقديم فيلم ضخم تحت عنوان المشروع X، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائى مايو المقبل، وهو أحد الأفلام المنتظرة خلال الشهر المقبل، من إنتاج سينرجى بلس للمنتج تامر مرسى، حيث أوشك المخرج على الانتهاء من مراحل المونتاج والمكساج للعمل.

ويعد المشروع x العمل الخامس الذى يجمع بيتر ميمى وكريم عبد العزيز خلال الفترة الماضية، حيث اجتمع الثنائى في مسلسل الاختيار الثانى والثالث، بالإضافة إلى فيلم بيت الروبى والذى حقق إيرادات كبؤرة تخطت الـ 120 مليون جنيه، وشارك في بطولته النجم كريم محمود عبد العزيز وتارا عماد ونور اللبنانية، كما اجتمع الثنائى في مسلسل الحشاشين واللذى حقق نجاحا كبيراً وقت عرضه فى موسم رمضان قبل الماضى.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز خلال أحداث فيلم المشروع X شخصية يوسف الجمال وهو عالم مصريات، يخوض بصحية فريقه رحلة موت مليئة بالتحديات والصعوبات، من مصر للڤاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، حتى يثبت نظرية غريبة!!ألا وهي ما سر بناء الهرم الأكبر؟ هل كان مقبرة؟"، وذلك في إطار تشويقى مثير.

فيلم "المشروع x" قصة بيتر ميمي وسيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسنى، وإخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وضيفا الشرف، النجمة هنا الزاهد، والنجم ماجد الكدواني، ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام حيث يتم تصويره فى أكثر من دول ما بين مصر وتركيا واسبانيا وايطاليا إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.