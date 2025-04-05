شكرا لقرائتكم خبر عن ذكى مكاوي يكتب: "عايشة الدور" مغامرة تٌحترم لـ دنيا سمير غانم مع أحمد الجندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما اعتبرت الفنانة دنيا سمير غانم أحد أهم ممثلات جيلها، كما صُنفت بالفنانة الشاملة التي تستطيع لعب كل الألوان الدرامية بتميز شديد ما بين استعراضات تستطيع تقديمها، وكوميديا نابعة من موهبة كبيرة، بالإضافة إلى تراجيديًا تظهر حينما يحتاج المشهد، وقدرة عالية على التقمص والمغامرة بمفاجأة الجمهور بما تمتلك من موهبة كبيرة مع كل تحدي مثلما ظهر في وقت سابق مع أفلام مثل الفرح وقبله كباريه.

دنيا سمير غانم التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، قدمت هذا الموسم مغامرة فنية بمسلسل "عايشة الدور" بصحبة المخرج أحمد الجندي الذى يعد من أهم مخرجي جيله، وذلك حينما أقدمت على العمل وهي تعي جيداً واجبها كفنانة في تقديم وجوه جديدة على الساحة، وأنها بما تمتلكه من جماهيرية لابد لها أن تقدم للمشاهدين جيل جديد في تجربتها الجديدة، وهو ما حصل بالفعل خلال المسلسل الذى كانت أجواءه ملائمة للغاية لتلك المواهب.

فمع موضوع المسلسل الذى يناقش الاختلافات ما بين جيل z والأجيال السابقة، ظهر في المسلسل مواهب جديدة، بالتأكيد ستستقبلهم الساحة الفنية بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة مع أعمال أكثر.