شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل عن دور الفن في التوعية: مؤثر جدًا والمسلسلات هي القوة الناعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة أمينة خليل، خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365، عن دور الفن في توعية المجتمع ببعض القضايا والمساهمة في التوعية لكل الشرائح، في إشارة الى دورها الناجح في مسلسل لام شمسية الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الأخير، وحقق نجاحًا كبيرًا وسط الجماهير.

وقالت النجمة أمينة خليل: "التوعية ده شيء مؤثر جدًا، وواقع الأمر أن المسلسلات هي القوة الناعمة هي اللي تقدر تؤثر على الناس بموضوع أو قصة شيقة، مش مجرد الدراما بس، وفي أفلام كوميدي ندخلها علشان نحسن مودنا للاحسن، فبالتالي الفن مؤثر جدًا في التوعية.

ويناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.