شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة إسماعيل برديوسر فيلم Fountain of Youth للمخرج جاي ريتشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شغلت أميرة إسماعيل، منصب المنتج الفني "Producer" فيلم Fountain of Youth للمخرج العالمي جاى ريتشي، الذي تم تصويره في منطقة أهرامات الجيزة خلال الفترة الأخيرة، وعرض البروموا الرسمي الخاص بالفيلم منذ أيام قليلة ترقباً لعرضه في صالات السينما بجميع أنحاء العالم.

وعملت أميرة إسماعيل خلال فترة تصوير فيلم Fountain of Youth على تسهيل كل عمليات التصوير والترتيبات الخاصة بالفيلم في منطقة أهرامات الجيزة لتكون المشرفة والمنتجة الفنية على تنفيذ متطلبات العمل فنياً وإدارياً داخل مصر.



أميرة إسماعيل

وسبق أن عملت أميرة إسماعيل في إنتاج عدد كبير من الإعلانات التليفزيونية المختلفة وشغلت منصب Producer شركة طيارة منذ سنوات لتتجه مؤخراً بشغفها للمشاركة في كتابة الأعمال الدرامية، حيث لم تترك عملها الأساسي وهو البرودكشن.

كما كان قد انضم الممثل العالمى لاز ألونسو إلى فريق عمل فيلم Fountain of Youth، وهو الفيلم الجديد لـ جاي ريتشي من شركة Apple، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "Deadline"، لم يكشف عن دور ألونسو إلى الآن.

ويلعب ألونسو دور البطولة أمام جون كراسينسكي وناتالي بورتمان وإيزا جونزاليس ودومنال جليسون الذين تم الإعلان عنهم مسبقًا، الفيلم من تأليف جيمس فاندربيلت، ويتتبع شقيقين منفصلين يتشاركان في عملية سرقة عالمية للعثور على ينبوع الشباب الأسطوري، ويجب عليهم استخدام معرفتهم بالتاريخ لمتابعة الأدلة حول مغامرة ملحمية من شأنها أن تغير حياتهم، وربما تؤدي إلى خلودهم.