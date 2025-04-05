شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل MobLand للمخرج جاي ريتشي يُعرض لأول مرة على منصة باراماونت+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مسلسل الجريمة المنظمة "MobLand" للمخرج جاي ريتشي، رقمًا قياسيًا من المشاهدين لأول يوم على منصة باراماونت+، وهو ما يمثل إضافة قوية للمنصة بمسلسلاتها مؤخراً التي تحظي بسمعة كبيرة وضخمة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة deadline، فإن مسلسل MobLand عُرض لأول مرة في 30 مارس، وحقق 2.2 مليون مشاهد للحلقة الأولى، ليصبح بذلك أكبر إطلاق عالمي لمسلسل على منصة البث، وفقًا لشركة باراماونت جلوبال.

وصرح كريس مكارثي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة باراماونت والرئيس والمدير التنفيذي لشركة شوتايم/إم تي في إنترتينمنت ستوديوز، في بيان: "يحقق مسلسل " MobLand" نجاحًا باهرًا بفضل العمل الإبداعي المتميز لكل من جاي وجيز ورونان وديفيد جلاسر، والذي أبدعه توم هاردي وبيرس بروسنان وهيلين ميرين، الذين ينقلوننا إلى عالم لا يمل منه الجمهور".

مسلسل MobLand دليلٌ آخر على قوة نموذجنا المتميز - مسلسلاتٌ أقل حجمًا وأكبر حجمًا وأكثر ابتكارًا، قادرة على تجاوز الفوضى، وتبني أيضًا على نجاحنا القياسي لعام 2024، حيث احتللنا المركز الثاني في قائمة أفضل المسلسلات الأصلية من حيث وقت المشاهدة على منصة SVOD.

ينضم مسلسل MobLand إلى 1923 ولاندمان كأفضل ثلاثة مسلسلات في تاريخ باراماونت+، وقد احتلت MobLand مكانًا في تلك القائمة من تولسا كينج.

