شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير وريهام عبد الغفور وروجينا يشاركون فى عزاء زوجة نضال الشافعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الوسط الفني على مشاركة الفنان نضال الشافعي في عزاء زوجته الفنانة هند محمد علي، منهم: أحمد بدير وأحمد عصام وإسلام جمال ومحمد عز والفنانات ريهام عبد الغفور وروجينا ورانيا فريد شوقي .

وبدأ منذ قليل بمسجد التجمع الإسلامي بالشيخ زايد عزاء الراحلة هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي، في حضور عدد من زملائه بالوسط الفني، في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والنجوم سامح حسين وإدوارد وطارق صبرى ومحمد جمعة وأمير صلاح الدين والمنتج هشام عبد الخالق والمخرج شادى علي ومحمد حسني والمنتج محمد سرى.

وحضر أمس جنازة زوجة الفنان نضال الشافعي عددا كبيرا من الفنانين والإعلاميين، منهم: أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أحمد زاهر، مي كساب، حمزة العيلي، سعد الصغير، أحمد رزق، أحمد أمين، وقد سادت حالة من الحزن الشديد بين الحضور، وعبّروا عن خالص تعازيهم للفنان نضال الشافعي وأسرته.

وكانت هند محمد علي قد توفيت بعد صراع مع المرض، وذلك بعد 22 يومًا من رحيل والدتها، ومن المقرر أن يتلقى الفنان العزاء يوم السبت المقبل داخل المجمع الإسلامي الشيخ زايد مدخل زايد 2000.

من ناحية أخرى شارك مؤخرا الفنان نضال الشافعى فى مسلسل الأميرة ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.