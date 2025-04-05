شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء زوجة نضال الشافعى بحضور أشرف زكى وسامح حسين ومحمد جمعة وإدوارد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل بمسجد التجمع الإسلامي بالشيخ زايد عزاء الراحلة هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي، في حضور عدد من زملائه بالوسط الفني، في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والنجوم سامح حسين وإدوارد وطارق صبرى ومحمد جمعة وأمير صلاح الدين والمنتج هشام عبد الخالق والمخرج شادى علي ومحمد حسني والمنتج محمد سرى.



الفنان نضال الشافعى يستقبل العزاء



الفنان نضال الشافعى

وحضر أمس جنازة زوجة الفنان نضال الشافعي عددا كبيرا من الفنانين والإعلاميين، منهم: أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أحمد زاهر، مي كساب، حمزة العيلي، سعد الصغير، أحمد رزق، أحمد أمين، وقد سادت حالة من الحزن الشديد بين الحضور، وعبّروا عن خالص تعازيهم للفنان نضال الشافعي وأسرته.

وكانت هند محمد علي قد توفيت بعد صراع مع المرض، وذلك بعد 22 يومًا من رحيل والدتها، ومن المقرر أن يتلقى الفنان العزاء يوم السبت المقبل داخل المجمع الإسلامي الشيخ زايد مدخل زايد 2000.

من ناحية أخرى شارك مؤخرا الفنان نضال الشافعى فى مسلسل الأميرة ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيقولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيما.