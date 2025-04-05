لجين عمران تشارك وقت عائلي رائع مع والدها وأشقائها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الإعلامية السعودية لجين عمران على متابعيها مصورة شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها إلى جانب والدها و أشقائها بأجواء عائلية مميزة مليئة بالفرح، و تحدثت عن حبهم لها من خلال التعليق على المنشور بالقول: "أغلى حضن قبل ما أطلع المطار ، الله لا يحرمني منكم يا عزوتي".



و في وقت سابق، أطلت الإعلامية السعودية لجين عمران على متابعيها، بمجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها إلى جانب والدها، خلال حضورهما بطولة قطر المفتوحة للتنس 2025.

وعلقت لجين على الصور: "مع أول و أصدق حب في حياتي، والدي حبيبي الله يحفظه في رحلة إلى الدوحة الغالية لحضور بطولة قطر المفتوحة للتنس 2025، أول مرة في حياتي أحضر بطولة تنس بس كون الوالد محترف تنس على مدى سنوات ما شاء الله فحبيت أشاركه جزء صغير من هوايته، تنظيم البطولة كان ولا أروع و بصراحة أذهلني جدا و كان ختام البطولة مسك بحضور أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد الله يحفظه".

