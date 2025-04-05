ميرنا وليد - بيروت - شوهدت عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر وهي تغادر العشاء بدون زوجها النجم العالمي جاستن بيبر مساء الخميس عندما قامت بحركة مريبة.

أثناء حملها حقيبة يد سوداء تحت ذراعها، وضعت الشابة البالغة من العمر 28 عامًا يدها في الجيب الأمامي لسروالها الجينز الأزرق حتى لا يتمكن أحد من معرفة ما إذا كانت ترتدي خاتم خطوبتها الماسي من مغني فرقة Sorry، حيث بدا تحركها غير مريح حيث كان سروالها ضيقًا وبدت يدها مضغوطة، وبقيت يدها في جيبها لفترة من الوقت أثناء سيرها مع حارس شخصي طويل القامة.

كان إخفاء اليدغريبًا بشكل خاص بالنظر إلى أنها كانت على خلاف مع مغني فرقة Baby البالغ من العمر 31 عامًا لعدة أشهر.

كانت هذه تفاصيل خبر هايلي بيبر تلمح إلى إنفصالها عن جاستن بيبر بهذه الحركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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