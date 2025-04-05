شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: مشهد موعد العشاء أصابني بصدمة ولم أستطع الخروج من الشخصية بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم دياب خلال لقائه بندوة تكريمه بتليفزيون الخليج 365 عن مشهد موعد مع العشاء في مسلسل قلبي ومفتاحه: منذ اللحظة الأولى التي قرأت فيها المشهد، شعرت بصدمة، لكنني سلمت نفسي تمامًا للأستاذ تامر محسن، فأنا أدرك قيمته جيدًا. رغم أنني كنت قد فهمت شخصية أسعد بعمق، كنت متأكدًا أن الأستاذ تامر لديه رؤية أدق وأشمل".

وأضاف دياب: في يوم التصوير، جلس معنا الأستاذ تامر لمدة ساعة ونصف يشرح تفاصيل المشهد بدقة، وبفضل هذا التحضير، تمكنا من تنفيذه في وقت أقل مما توقعنا. لكن الغريب في الأمر أن هذه كانت المرة الأولى في حياتي التي لم أستطع الخروج من الشخصية بسهولة، وزوجتي كانت أول من لاحظ ذلك، إذ كنت متغيرًا في تعاملي معها وطريقتي في الكلام، وهذه الفترة شهدت أكثر خلافات بيننا منذ زواجنا في 2018.

وعن أوجه التشابه بينه وبين شخصية أسعد، قال دياب: “العصبية والاندفاع أحيانًا هما أكثر ما يجمعنا، وهو أمر قد يضيع حقي في بعض المواقف. لكن في المقابل، نتشابه أيضًا في صفة إيجابية أعتز بها كثيرًا، وهي البرّ بالوالدين.

وشارك في بطولة مسلسل قلبي ومفتاحه بجانب دياب، النجم آسر ياسين والنجمة مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

وناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج ما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.