شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كامل العدد ++ في رمضان 2025.. لينا صوفيا بفيلمين في عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

تعيش الممثلة الشابة لينا صوفيا حالة كبيرة من النشاط الفني في الفترة الأخيرة، وأصبحت من الممثلات الشابات المطلوبات بقوة للمشاركة في الأعمال الفنية سواء السينمائية أو التليفزيونية، خاصة بعد بروزها في مسلسل كامل العدد بأجزائه الثلاثة، حيث سجلت تواجدها في موسم دراما رمضان 2025 خلال الجزء الثالث من كامل العدد والذي حمل اسم كامل العدد ++.

بعد انتهاء موسم رمضان مباشرة استكملت لينا صوفيا نشاطها الفني بتواجدها خلال فيلمين دفعة واحدة من أفلام موسم عيد الفطر السينمائى 2025، الأول هو "الصفا الثانوية بنات" الذى يقوم ببطولته الفنان على ربيع، والثانى فار بـ 7 ترواح الذي يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله أكثر من 22 ممثل وممثلة.



لينا صوفيا فى فيلم الصفا الثانوية بنات

فيلم الصفا ثانوية بنات يشارك فى بطولته إلى جانب على ربيع كل من: أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

فيلم فار بـ 7 أرواح بطولة أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندي موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوى، ناجي سعد، طاهر أبو ليله، نجم الغناء الشاب مصطفي عنبه، دنيا جمعه، والفيلم قصة محمد فتحي وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا واخراج شادي علي.



لينا صوفيا فى فيلم فار بـ 7 ترواح

مسلسل كامل العدد ++ التى عرض فى شهر رمضان الماضى، مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، انجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.