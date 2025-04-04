شكرا لقرائتكم خبر عن محادثة حب تجمع أحمد السعدنى وعلى البيلى نجمى مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محادثة حب جمعت بين الفنان احمد السعدني والطفل علي البيلى، أحد نجوم مسلسل لام شمسية الذى حقق نجاحا كبيرا خلال موسم رمضان، ونال إشادات الجميع على مواقع التواصل الاجتماعى وشاشة التليفزيون، ونشر على البيلى صورا جمعت بينه وبين السعدنى وعلق قائلا: أحبك، شكرًا لك على إخباري دائمًا بمدى روعتي، شكرًا لك على جعل هذا ممتعًا للغاية، وعلى دعوات التشجيع التي وجهتها لي بعد المشاهد الصعبة، كان ذلك يعني لي الكثير، ليرد السعدني قائلا: يا حبيب قلبي بحبك كتير يا بطلي الموهوب.

استطاع النجم أحمد السعدنى أن يجذب الجمهور من خلال شخصية طارق في مسلسل لام شمسية، وهو العمل الذى لاقى نجاحًا كبيرًا كونه أحد أجرأ الأعمال من حيث القصة والإخراج في الموسم الدرامى 2025، حيث شهدت الدراما الرمضانية هذا العام تنافسًا شرسًا بين النجوم، ما أكد أن الموهبة الحقيقية والحضور والأداء الصادق هي العناصر الأساسية لدى الجمهور، وكان السعدنى أحد ابرز هؤلاء النجوم اللذين وضعوا بصمة مؤثرة في هذا الموسم الغنى بالأعمال المميزة.

تألق السعدنى وقدم أداء استثنائيا من خلال لام شمسية من خلال شخصية طارق والد الطفل يوسف، الذى تعرض للتحرش من قبيل مدرسه وصديق والده وسام – محمد شاهين، حيث شكل السعدنى تحديًا حقيقيًا اختبر من خلاله نضجه الفني، مجسدًا شخصية ثرية على المستويين النفسي والدرامي، بما يعكس تطور أدواته التمثيلية وقدرته على التقمص العميق والانفعالات والإيماءات.

السعدنى قدم ببراعة وبطريقة متكاملة الأركان مسلسل لام شمسية وتحديدا شخصية طارق، خاصة أنه أوضح فكرة التفكك الأسرى من خلال الخلافات بينه وبين نيللى – أمينة خليل، بالإضافة إلى براعته في العودة إلى عائلته ومساعدة ابنه الذى تعرض لموقف خطير قد يؤثر على حياته النفسية والعملية والاجتماعية، وقدم السعدنى أداء طبيعي يقنع المشاهد بتفاصيل الشخصية وصراعتها فهو يبدو قويا في بعض المشاهد، لكنه سرعان ما ينكشف ضعفه في لحظات الصدام وخاصة عندما علم وتأكد أن وسام صديقه تحرش بإبنه يوسف الطفل – على البيلى، ما يخلق توازنا فنيا دقيقا بين الحدة والارتباك، وبين التمسك بالمبادئ والانجراف خلف العواطف، هذا العمق في الأداء جعله قادرا على استدعاء مشاعر المشاهد وجذب تركيزه واهتمامه دون مبالغة، أو انفعالات غير مبررة.

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

