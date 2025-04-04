كانييه ويست وعلاقاته الجدلية.. بيانكا في الواجهة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يُعرف عن كانييه ويست حبه لإثارة الجدل، سواء من خلال تصريحاته وتغريداته الجريئة، أو علاقاته العاطفية مع المشاهير مثل كيم كارداشيان وبيانكا سينسوري وإيرينا شايك، حيث كانت هذه الارتباطات دائماً محط أنظار الجمهور بسبب المواقف والأخبار التي تتصدر عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي.

انخرط ويست في العديد من العلاقات العاطفية مع عارضات الأزياء والمشاهير، وصل بعضها إلى مراحل جادة من الزواج والارتباط، بينما مر بعضها الآخر مرور الكرام. لذلك، نعرض لكم أبرز علاقات ويست العاطفية:

بعد تصدرهما الترند منذ فترة في حفل “غرامي”، يبدو أن الثنائي كانييه ويست وزوجته عارضة الأزياء الإيطالية، سينسوري، قرّرا إنهاء علاقتهما، وذلك بعد ثلاث سنوات فقط من زواجهما الذي صدم عالم المشاهير بعد طلاقه الشهير من كيم كارداشيان.

واختار ويست أن يلمح لخبر انفصاله عن زوجته عبر أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم “بيانكا” (BIANCA). وتقول كلمات الأغنية، من ألبومه الجديد “WW3”: “بيانكا، أريدك فقط أن تعودي، عودي إليّ، أنا أعلم ما الذي فعلته لأجعلكِ تغضبين”، في إشارة ضمنية إلى أن بيانكا (30 عاماً) هي من أنهت علاقتهما العاطفية.

وبعد انتشار خبر الانفصال، قال أحد المطلعين لموقع ” Page Six” أن كارداشيان تواصلت سينسوري “لتظهر دعمها وتبلغ بيانكا أنها موجودة للتحدث معها إذا احتاجت إلى ذلك”. ومع ذلك، وفقًا للمصدر، فإن العارضة الأسترالية “تجاهلتها”.

وأثار الثنائي جدلاً عالمياً بعد ظهورهما في حفل توزيع جوائز غرامي، بسبب ظهور سينسوري العاري على المسرح، فضلاً عن تعبير ويست عن فخره بأن اسم زوجته سينسوري تصدر محرك البحث وتجاوز اسم حفل توزيع جوائز غرامي بعد ظهور الأخيرة عارية على مسرح الحدث الفني.

وتفاخر ويست في تحقيقه هذا “النجاح”، معيداً نشر صور لزوجته تذكّر بإطلالتها العارية التي فاجأت الجميع بها بعدما خلعت معطفها على السجادة الحمراء لحفل “غرامي”.

ولم يسلم ويست من تعليقات المتابعين الذين تساءلوا عما إذا كان ينظر إلى زوجته كحقل تجربة يستغلّها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما علّق آخرون عما إذا كان هدفه من إظهار زوجته عارية المتاجرة بها. وذكّره بعض المتابعين بأنّه أب لابنتين نورث وشيكاغو.

كيم كارداشيان

عاش ويست فترة عزوبية نادرة حتى عام 2012، عندما أنهت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كارداشيان زواجها من كريس همفريز الذي استمر 72 يوماً وبدأت مواعدته.

وعقد كارداشيان وكانييه قرانهما في فلورنسا بإيطاليا في أيار/مايو 2014. وقد حضر الحفل 200 مدعو، وقيل إن الزوجين قد سافرا جواً إلى الحفل على متن طائرة خاصة، بحسب موقع “بيبول”.

وتقدمت كارداشيان وويست بطلب الطلاق عام 2021، لكن المشاكل في زواجهما بدأت قبل ذلك بسنوات. فقد تسببت سلسلة من سلوكيات ويست الخاطئة عام 2016 في توتر علاقتهما، وتفاقمت هذه المشاكل بسبب دعم مغني الراب الصريح جداً للرئيس السابق ترامب والعديد من التصريحات المثيرة للجدل.

وطلق الثنائي الشهير في جلسة استماع متشعبة في 1 آذار/مارس 2022، وحضرت كارداشيان جلسة الاستماع حينها عبر الفيديو، بينما لم يحضر ويست.

إيرينا شايك

بدأ كانييه ويست وإيرينا شايك علاقة عاطفية بينهما. في البداية قيلت كشائعة في وسائل الإعلام ثم تم تأكيدها من خلال لقطات المصورين الذين التقطوا صوراً للثنائي في باريس، لكن علاقتهما لم تستمر طويلاً وبحلول آب/أغسطس 2021 انفصلا.

وبعد وقت قصير فقط من التقارير التي تحدثت عن وجود علاقة عاطفية، انتهى كل شيء بينهما، بحسب ما ذكرته تقارير “TCH”. وقد قالت المصادر القريبة من “الصفحة السادسة” أن إيرينا ترى مغني الراب كصديق ولا ترغب في إقامة علاقة معه.

وتابعت: “تحبه كصديق، لكنها لا تريد علاقة معه. إنها لا تريد أن تنشر الصحافة أخباراً تفيد بوجود علاقة عاطفية بينهما، وهو ما كان سيحدث لو ذهبت معه إلى باريس”.

وقالت المصادر لصفحة Page Six: “كان من الممكن أن يكون هناك شهر آخر من الأخبار التي تتحدث عن علاقتهما”.

جوليا فوكس

جمعت جوليا فوكس وكانييه ويست علاقة رومانسية قصيرة، تحدثت عنها في مقابلة نشرتها صحيفة “التايمز” في تشرين الأول/أكتوبر 2024، قائلة إنها تشعر ””بالندم” على علاقتها ويست.

وتابعت فوكس عن علاقتها بويست: “أكرهها! لقد كانت بضعة أسابيع فقط ولكنها كانت كافية لتستمر معي مدى الحياة. كنت على الأرجح في أكثر موقف غير مريح في حياتي، وهذا يعني الكثير. لا أريد أن أكون معروفة بكوني حبيبة أي شخص”.

التقى فوكس وويست في ميامي ليلة رأس السنة الجديدة 2021 قبل أن يؤكد ممثل فوكس انفصالهما في 14 شباط/فبراير 2022. وقد جاءت علاقتهما الرومانسية بعد انفصال ويست عن زوجته السابقة كيم كارداشيان عام 2021.

شاني جونز

دأ كانييه مواعدة عارضة أزياء أخرى هي شاني جونز في شباط/فبراير 2022. وانفصلا بعد رحلة إلى اليابان في حزيران/يونيو من العام نفسه.

أمبر روز

تواعد أمبر روز وكانييه من عام 2008 حتى عام 2010، بعد انفصاله عن ألكسيس. في ذلك الوقت، ألغت أمبر روز علاقتهما وزعمت لاحقاً أنها تعرضت “للتنمر المستمر” من ويست بعد انفصالهما.

وتزوجت آمبر لاحقاً من مغني الراب ويز خليفة عام 2013 وطلقت منه عام 2016.

أليكسيس فيفر

واعد كانييه المصممة أليكسيس فيفر على فترات متقطعة من عام 2002 حتى عام 2008. مرّ الثنائي بفترة عصيبة عندما ارتفعت مسيرة كانييه المهنية عام 2004 بعد إصدار ألبوم “The College Dropout”. لكنهما عادا إلى بعضهما البعض، وفي آب/أغسطس 2006، تقدم كانييه لخطبتها على عشاء من جراد البحر والمعكرونة أثناء قضاء عطلة في كابري.

وبعد خطوبة دامت 18 شهراً، انفصل الثنائي في نيسان/أبريل 2008.

وقالت أليكسيس فيفر لـ “بيبول” وقت انفصالهما: “من المحزن دائماً أن تنتهي مثل هذه العلاقات، ونبقى أصدقاء. أتمنى له الأفضل في مستقبله وجميع مساعيه. إنه أحد أكثر الأشخاص الموهوبين الذين قابلتهم في حياتي”.