نيللي كريم تكشف سرًّا عن “إخواتي”.. مفاجأة غير متوقعة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانات نيللي كريم وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، بطلات مسلسل “إخواتي” الذي عُرض في رمضان الماضي، ضيفاتٍ على برنامج “معكم” الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ONE، حيث كشفت نيللي عن علاقة الصداقة التي تربطها بكندة علوش، والتي تعود الى 15 عاماً، حيث كانت بداية تعارفهما في مسلسل “هدوء نسبي”، والذي تم تصويره في سوريا، إضافة الى كشفها سبب ظهورها بوزن زائد في مسلسل “إخواتي”.

وقالت نيللي: “كان التصوير في سوريا ومكنتش أعرف حد، واتعرفت على كندة واتبسطت قوي، وكانت وقتها التمثيل مش في دماغها، كان عندها شركة إنتاج وبتعمل حاجات مختلفة”.

وقالت كندة: “رغم إن مكنش في مشاهد بتجمعنا مع بعض في المسلسل، لكن اتعرفنا على بعض وأنا حبّتها من وقتها وبقينا أصحاب”.

وأشادت نيللي كريم بكندة علوش، واصفةً إياها بأنها تملك طاقة أمومة، وحب، وعطاء غير طبيعية لكل مَن حولها، مضيفةً: “دايماً بتسأل أسئلة تحسّي إنها عايزة تحل مشاكل كل الناس، واللي مش متجوز تقوله لازم تتجوز، وتوزّع عليهم مكسّرات كانت أول واحدة بسأل عليها في اللوكيشن”.

وعن سر الوزن الزائد الذي ظهرت به في المسلسل، قالت نيللي: “أنا لم أكسب الوزن الزائد من أجل مسلسل “إخواتي”، لكن ارتديت طبقات من الملابس لأبدو بوزن زائد، بما يتناسب مع شخصيتي في العمل”.

وأضافت: “لما بدخل الشخصية بحاول إن يحصل توليفة معاها، سواء مكياج أو شعر أو لبس أو حتى وزن الجسم… وأنا بصوّر مشهد الطبيبة النفسية في مسلسل “إخواتي”، الناس اللي معانا عملولي الميك آب وأنا كنت جاهزة للتصوير، فافتكروا إني عاملة فيلر وبوتوكس، بس الحقيقة أنا معملتش حاجة ولا نفخت، أنا طبيعي”.

مسلسل “إخواتي” ينتمي الى نوعية الدراما الاجتماعية، حيث يتناول قصة أربع شقيقات يواجهن تحديات مختلفة في الحياة، ويستعرض العلاقة المعقّدة بينهن في إطار درامي مليء بالمشاعر والصراعات، ويجمع المسلسل بين التشويق والدراما الإنسانية التي تعكس قضايا أسرية ومجتمعية متعددة.

ويشارك في بطولة “إخواتي” عدد من النجوم، بينهم: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، أحمد صلاح حسني، سوسن بدر، بيومي فؤاد…، وهو من تأليف سما أحمد وإخراج حسن صالح.