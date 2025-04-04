شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه "كله باع" بتوقيع سامح الكومى وخالد سلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح نجم الاغنية الشعبية طارق الشيخ أحدث أغانيه التي تحمل اسم "كله باع" من كلمات سامح الكومى وألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيرى، وميكس وماستر محمد جودة.

وتقول كلمات الأغنية: الكل متفقين عليك ناصبينلك ألف فخ، صاحبك ده أولهم أذيك لا وأنت فاكره أخ، صحبة هم وحالها مايل لمة كدابين وجمايل، أدى الصحاب واللى خته من الصحاب كله راح كله باع كله متاخد غياب.

وطرح مؤخرا النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه بعنوان "الفترة اللى فاتت" من كلمات محمود سوستة وألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيرى وميكس وماستر محمد جودة وكولا نادر الشاعر.



وتقول كلمات الأغنية: كان نفسي تكملو معايا بس الحرام مبيدومش ما لو انتو كنتو ولاد حلال كانت عشرتنا متهونش، بس عادي اديني بتعلم اعرف صحبك وعليه علم، مش شكرانيه والله ف نفسي بس يكفي ان انا مبخونش، باجحين بطريقه لا تعقل ضربتهم جتلي ف مقتل قال ايه ومش عايزني ازعل، دنتو ليكم وقت روقه اوعدكو الفتره الجايه مش هتصعبو تاني عليا، وهرد الضربه ب 100 الكلام علي صحه و فوقه، ف الفتره اللي فاتت ناس كتير ف عنيا ماتت والسنين والعشره هانت والخيانه بانت ف عينكو .



وطرح قبلها كل من النجم طارق الشيخ وعبد الباسط حمودة أغنية جديدة تحمل اسم "شغلنهم إحنا غيرهم" من كلمات محمود سوستة وألحان خالد سلطان وتوزيع خليل وشيندى، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بشكل جديد لاقى إعجاب الجمهور.

