شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم "زوجة رجل مش مهم" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير فيلم زوجة رجل مش مهم خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد نجاح كبير حققته في مسلسل وتقابل حبيب الذى عُرض في موسم رمضان، ونال إعجاب الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا.

فيلم زوجة رجل مش مهم من بطولة ياسمين عبد العزيز وأكرم حسنى وإنتاج تامر مرسى وإخراج معتز التوني.

ياسمين عبد العزيز حققت بمسلسلها قائمة الأكثر شهرة على منصة watch it، وقدمت خلال العمل فكرة حملت طابع الرومانسى كتبها السيناريست عمرو محمود ياسين، الذى لفت الأنظار للجمهور لمتابعة العمل، بالإضافة إلى الأبطال الذى شاركوا ياسمين منهم النجم كريم فهمى وخالد سليم ونيكول سابا وصلاح عبد الله وأنوشكا ومحمود ياسين جونيور وغيرهم.

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

