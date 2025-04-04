شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان الشماشرجى تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة جيهان الشماشرجي التريند بعد حلولها أمس ضيفة في برنامج معكم التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، وقالت جيهان: زهقت جدا حتى على تويتر واحد كاتب أنا كنت قاعد مع أخصائي تجميل، وكان بيقول إن جيهان الشماشرجي حقنت كمية فيلر في خدودها تكفي مش عارف إيه، حسسني إنه كان قاعد جنبي وأنا باخد الحقنة".

وأضافت: نزلت صورتي وأنا طفلة، هي هي نفس الخدود، وكل البنات في عيلتنا عندهم نفس الخدود اللي عندي أو بالتحديد خدود سهير البابلي".

وشاركت جيهان الشماشرجي في مسلسل "إخواتي"، وعُرض فى موسم رمضان الماضى، وهو ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية، حيث يتناول قصة أربع شقيقات يواجهن تحديات مختلفة في الحياة، ويستعرض العلاقة المعقّدة بينهن في إطار درامي مليء بالمشاعر والصراعات، ويجمع المسلسل بين التشويق والدراما الإنسانية التي تعكس قضايا أسرية ومجتمعية متعددة.