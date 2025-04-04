شكرا لقرائتكم خبر عن عالم مصريات.. كريم عبد العزيز يخوض رحلة موت في فيلم المشروع X والان مع تفاصيل الخبر

يدخل النجم كريم عبد العزيز منافسات موسم عيد الأضحى السينمائى 2025 بفيلم المشروع X المقرر انطلاقه أواخر شهر مايو المقبل، أي قبل عيد الأضحى بأيام قليلة، حيث بدأت الشركة المنتجة في عمليات الدعاية الخاصة بفيلم وذلك بطرح البوستر الدعائى الأول الذى تصدره كريم عبد العزيز ومن المقرر طرح برومو أول خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز خلال أحداث فيلم المشروع X شخصية يوسف الجمال وهو عالم مصريات، يخوض بصحية فريقه رحلة موت مليئة بالتحديات والصعوبات، من مصر للڤاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، حتى يثبت نظرية غريبة!!ألا وهي ما سر بناء الهرم الأكبر؟ هل كان مقبرة؟"، وذلك في إطار تشويقى مثير.



بوستر فيلم المشروع X

فيلم "المشروع x" قصة بيتر ميمي وسيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسنى، وإخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وضيفا الشرف، النجمة هنا الزاهد، والنجم ماجد الكدواني، ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام حيث يتم تصويره فى أكثر من دول ما بين مصر وتركيا واسبانيا وايطاليا إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.

وكان مخرج الفيلم بيتر ميمي قد كشف عن كواليس فيلم المشروع X خلال منشور على حسابه بموقع فيس بوك "الفكرة كانت موجودة من سنين، من 2018 تقريباً بس كان صعب جداً تنفيذها انتاجياً وبصرياً بسبب السفر لأكثر من دولة ووجود طائرات حربية ومدنية وغواصات وديكورات صعب تنفيذها، ومشاهد أكشن ومطاردات في أماكن صعبة وتصوير تحت المياه، بس الحمد لله جه الوقت ربنا يريد وتتنفذ بعد مسلسل "الحشاشين".



فيلم المشروع X

الفيلم يسجل تعاونًا جديدًا بين الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، بعدما استطاعا تحقيق النجاح معاً في الدراما والسينما، حيث قدما معاً فيلم "بيت الروبي" الذي عرض في موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، وفي الدراما تعاونا في 3 مسلسلات هي: مسلسل "الاختيار" الجزء الأول والثاني، و"الحشاشين" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024.