شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة أديب عن تعرضها للتنمر: اترفضت في أدوار بسبب مناخيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة أميرة أديب خلال تصريحات لبرنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى، عن أنها تعرضت للتنمر بصورة كبيرة في مشوارها، قائلة: "في وقت طويل اتقالي فيه إن مناخيرك كبيرة مش ها تعملي الدور ده، وحصل كده كتير".

وأضافت: "تعرضت للتنمر بصورة كبيرة في وقت طويل، ولكن أنا عايزه في شغلي أحط كل شيء طبيعي في أي حاجة أنا بعملها بالنسبة للشكل بالذات".

هذا وشاركت أميرة أديب فى مسلسل عايشة الدور مؤخرًا الذى عرض فى دراما رمضان 2025 مع النجمة دنيا سمير غانم فى عمل ضم نور محمود، رحاب الجمل، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.