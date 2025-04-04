شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان الشماشرجى عن خدودها التفاح: طبيعية وعيلتنا كلها كده والان مع تفاصيل الخبر

نفت الفنانة جيهان الشماشرجي خضوعها لأي عمليات تجميل أو حقن فيلر أو بوتكس، خلال تواجدها بصحبة أبطال مسلسل إخواتي في برنامج معكم منى الشاذلى على قناة ON، وذلك ردًا على سؤال الإعلامية منى الشاذلى حول خدودها التفاحية وهل هي طبيعية أم لا؟



جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي أبدت استياءها من كثرة اتهاماتها بإجراء عمليات تجميل قائلة: "زهقت جدًا من هذا الموضوع، لأني نشرت صور كتير ليا وأنا طفلة، وخدودي هيا، وإحنا ستات عائلتنا كلها عندها نفس خدود سهير البابلي التفاح، ولسه من كام يوم في واحد إمبارح كاتبلى على تويتر أنا كنت قاعد مع دكتور تجميل وبيقولي جيهان دي حقنت كمية فيلر في خدودها، حسسني أنه قاعد جنبي وشايف الحقنة".

وكشفت جيهان الشماشيرجى خلال الحلقة عن امتهانها أكثر من عمل قبل دخولها عالم التمثيل، حيث أكدت أنها عملت كول سنتر أثناء دراستها في الجامعة، كما عملت في صناعة الحُلي لمدة 15 سنة قائلة "كان عندي ورشة خاصة بي أعمل فيها بمفردي دون مساعدة من أحد، أقوم بكل شيء، كنت أرسم التصميم وأنفذه حتى يخرج بالشكل الذي يباع في السوق".

وعن بداية معرفتها بصناعة الحلي، أضافت جيهان: "قابلت حد عنده ورشة في حارة اليهود، وقولتله عايزة أتعلم عندك فالراجل رفض وقالي (احنا صنايعية في ورشة صغيرة وانتي كمان لسه صغيرة مش هينفع)، وقعدت أذن عليه لحد ما اتفقت معاه اني أشتغل في ورشته أعمل شاي وقهوة للصنايعية عشان أتفرج عليهم وهم بيشتغلوا، لحد ما واحد من الصنايعية عمل حادثة بالموتوسيكل وإيده اتكسرت فقولت أقعد مكانه بقى، فالراجل قالي (هاتي عدتك واشتغلي)، وبقيت أشتغل معاهم، وقعدت أشتغل معاهم لمدة 9 شهور".

وأكدت جيهان الشماشرجي خلال لقائها فى برنامج معكم منى الشاذلي إنها لم تشعر بالقلق من المشاركة مع نجوم كبار في مسلسل إخواتي، خاصة وأنه تم عمل الكثير من "البروفات، موضحة:"ما كان يقلقني هو المسؤولية، مسؤولية أن أقوم بتأدية دوري بشكل جيد، وهي أمر تمر على الإنسان أثناء عمله في كل المجالات".

وتابعت: "تقابلت مع كل النجوم المشاركين في العمل في البروفات، وأحببتهم إنسانيا للغاية، وقضينا معا أوقاتا جيدة، والكل كان يحاول مساعدة غيره، وكنت أريد أن أكون على قدر المسؤولية في ظل مشاركتي في هذا العمل".