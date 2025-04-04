شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة قطر المسرحية تقدم عرض "زري" بمهرجان SITFY-Georgia والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الثالث من فعاليات مهرجان SITFY-Georgia الذي يستمر حتى 6 أبريل المقبل بالعاصمة تبليسي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي مجموعة من العروض المتنوعة من جورجيا وقطر ورومانيا، ويبدأ اليوم بجولة سير لمدينة تبليسي، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا ثم تبدأ أولى فعاليات اليوم بالعرض الجورجي "باراجانوف" وهو عرض دمي للكبار يليه في الساعة الخامسة (5) تقدم فرقة مسرح قطر العرض المسرحي " زري " تأليف فلول الفليكاوي إخراج محمد الملا أما في تمام الساعة الثامنة (8) فيختتم اليوم بالعرض الروماني " كنت وكان " إنتاج الاثينيوم الوطني في باش تأليف وإخراج اوفيديو إيفان

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيم في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي، وكانت دورته تحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة .