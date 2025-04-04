شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: شخصية أسعد موجودة بكثرة في الحياة وداخل كل منا طباع منه والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم دياب خلال ندوة تكريمه بتليفزيون الخليج 365: أحد ألطف الأشياء التي حدثت أثناء تجسيد شخصية أسعد في قلبي ومفتاحه هو التلاقي التام بين رؤيتي ورؤية المخرج، حيث كنا متفقين بنسبة 100%، خلال حياتي، قابلت العديد من الأشخاص الذين يشبهون أسعد، خاصة أنني تواجدت في الشارع منذ سن 15 عامًا، وبالمناسبة، شخصية أسعد موجودة بنسبة 80% في كل واحد منا، فلو بحث أي شخص داخل نفسه، سيجد بعض طباع أسعد بداخله.

وتابع: أسعد رجل عاشق لزوجته لدرجة تفوق التوقعات، فهو محب ومخلص وكأنه راهب في محراب الحبيب. رغم أنه نشأ في بيئة كان من المستحيل أن يقبل أحد فيها الزواج بفتاة عملت سابقًا في كباريه، إلا أنه تحدى الجميع بسبب حبه الجارف لها، من وجهة نظري، أسعد ليس مجرد شخص منفصل، بل هو انعكاس لبيئته، وأفكاره نابعة من نشأته والمجتمع الذي ترعرع فيه.

وشارك في بطولة مسلسل قلبي ومفتاحه بجانب دياب، النجم آسر ياسين والنجمة مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

وناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج ما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.