شكرا لقرائتكم خبر عن نعي هند صبري لزوجة نضال الشافعى يثير الجدل.. والفنانة تعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت النجمة هند صبرى، ما حدث عندما نعت زوجة الفنان نضال الشافعى على فيس بوك مرفقه بأغنية ما جعلها حديث السوشيال ميديا وتداول النعى بالأغنية.

وكتبت هند صبرى، عبر خاصية ستورى على حسابها على فيس بوك، قائلة: "توضيح هام بخصوص الاستورى والأغنية التى يضيفها فيس بوك تلقائيًا وهى مشكلة حصلت مع كثير من الناس من قبل كل الاعتذار والمحبة والمواساة لأهل الفقيدة والزميل العزيز نضال الشافعى رجاء توخوا الحذر فهذه الأمور تتكرر كثيرًا على فيس بوك".

وشيع جثمان الراحلة هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي، إلى مثواها الأخير، وذلك بعد صلاة الجنازة عليها بمسجد بهجت بدريم لاند، بحضور النجم أحمد أمين، والنجم أحمد زاهر، والفنانة لقاء سويدان، والفنان داليا مصطفى.

وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور صلاة الجنازة للراحلة هند محمد على زوجة الفنان نضال الشافعي، والذي وافتها المنية أمس، وذلك بمسجد بهجت بدريم لاند، حيث حضر الدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين، والفنان حمزة العيلي، والفنانة وفاء عامر، والفنان سعد الصغير، والفنان مدحت تيخة، والكاتب الصحفي والناقد جمال عبد الناصر، والفنان عمرو عبد العزيز، والمخرج إسلام إمام.

كما حرص على الحضور أيضا، الفنان أحمد بدير، والفنان أحمد عزمي، والفنان أحمد رزق، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة داليا البحيري، والمخرج محسن رزق، والمخرج خالد جلال.

وشارك مؤخرا الفنان نضال الشافعى فى مسلسل الأميرة ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.



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