شكرا لقرائتكم خبر عن تحرض على “السكر والرذيلة” فى عيد الفطر.. محاكمة مطرب فى المغرب بسبب أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النيابة العامة بطنجة فى المغرب، تحديد موعد لمثول مطرب أمام المحكمة الابتدائية، وذلك لظهوره فى مقطع فيديو وهو يؤدي أغنية، وصفتها النيابة بانها تحرض على “السكر والرذيلة” أمام قاصرين خلال حفلة عيد الفطر بحي "بئر الشفاء" التابع لمقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، حيث أمرت النيابة العامة بمتابعة المشتبه فيه في حالة سراح، وقد ألقت الشرطة القضائية القبض على المطرب بعد انتشار الفيديو، مع تحديد موعد مثوله أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وفق "اليوم 24" المغربى.

وعلى صعيد متصل، أثارت الأغنية ردود فعل غاضبة فى المغرب، حيث طالب العديد من المغاربة باتخاذ إجراءات قانونية بحقه، معتبرين أن ما حدث يتنافى مع القيم الأخلاقية والتربوية، خصوصا أن الحفل كان بحضور عدد كبير من الأطفال.

وفى السياق نفسه، استنكرت بعض الجمعيات المهتمة بحقوق الطفل كلمات الأغنية التى تفاعل معها عشرات الأطفال عبر ترديدهم تلك الكلمات ومنها بينها "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر… أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى".