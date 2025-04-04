شكرا لقرائتكم خبر عن آسيا مع التمساح نفسه.. يارا السكرى فى صورة مع تمساح بعد نجاح فهد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعلت الفنانة يارا السكري مع متابعيها من خلال صور جديدة لها من رحلة لها تستجم فيها بعد انتهاء تصوير مسلسل فهد البطل التي حققت فيه نجاحًا كبيرًا بشخصية آسيا مؤخرًا، وعلقت عليها بكتابة: "آسيا والتمساح نفسه".



يارا السكري تمسك بثعبان

وهي الصورة الذى تفاعل معها قطاع كبير من متابعيها خاصة أنها جسدت في المسلسل دور آسيا ابنة الفنان محمود البزاوي الذى لعب شخصية باسم توفيق التمساح.



يارا السكري مع ثعبان

من ناحية أخري كانت أعلنت منصة watch it الرقمية عن المسلسلات الأكثر مشاهدة من شهر رمضان، حيث جاء فى المركز الأول مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضى.



يارا السكري

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.