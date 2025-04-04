شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان زوجة الفنان نضال الشافعي إلى مسجد بهجت بدريم لاند والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل جثمان الفنانة هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، إلى مسجد بهجت بدريم لاند، لصلاة الجنازة عليها، والتي وافتها المنية أمس، وذلك بحضور زوجها وبعض الأقارب وااأصدقاء.

‎وأعلن الفنان أشرف زكى ، نقيب الممثلين، وفاة هند محمد علي زوجة نضال الشافعي، وأكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الجنازة ستشيع بعد صلاة الجمعة من مسجد بهجت بدريم.

‎وشارك مؤخرا الفنان نضال الشافعى فى مسلسل الأميرة ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

‎ويناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.