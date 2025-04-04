شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين: جمع تفاصيل شخصية "النص" استغرق عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أمين عن مسلسل "النص"، "كتاب مذكرات نشال كان به تجمعية ليوميات عبد العزيز النص الحقيقية، التى تمت روايتها على لسانه، واعتمدنا على المذكرات فى استلهام بعض صفات الشخصية، وفهم طبيعة عالمها، ثم بدأت العمل بعدها مع فريق الكتابة، لنتمكن من بناء ورسم تفاصيل الشخصيات فى نسيج درامى متماسك مناسب للحكى، له بداية ووسط ونهاية، وكل شخصية لها دوافعها ومبرراتها، وتطور أحداثها".



وأضاف أحمد أمين لـ الخليج 365، "استغرق الأمر حوالى عامين، كنا نقوم فيهما بجمع المعلومات ورسم تفاصيل الشخصيات، والبناء الدرامى للأحداث، والقراءة فى التاريخ"، وأكمل أحمد أمين، "لا شك أن تلك الفترات الزمنية تمنح المشروع الدرامى سحرًا خاصًا، وتجعله مختلفا، لكنها ليست العامل الرئيسى فى اختيارى للأعمال، ما يحركنى دائمًا هو القصة والشخصية، فأنا أحببت «عبدالعزيز النص»، ورفعت إسماعيل فى «ما وراء الطبيعة»، أكثر مما أحببت الفترة الزمنية التى ينتميان إليها."



جسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.