شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسي عن مشاركته فى "فار بـ7 أرواح": تجربة مميزة مع نجوم أحبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان علاء مرسي عن سعادته بالمشاركة فى فيلم "فار بـ 7 أرواح" كضيف شرف، مشيرًا إلى أن قبوله هذا الدور جاء من حبه لجميع النجوم المشاركين فى العمل. وقال مرسي فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "أتشرف بوجودي ضمن فريق العمل، وأعتبرها تجربة ممتعة وسط كوكبة من النجوم المميزين".

كما وصف علاء مرسى التجربة بأنها كوميدية وممتعة تجمع بين عدد كبير من النجوم.

وأضاف مرسي، "الفيلم يتميز بإخراج رائع من شادي علي، وإنتاج قوي من شركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي بقيادة مدام إسعاد يونس، وهو ما جعل التجربة مميزة ولذيذة مع أبطال العمل". كما أعرب عن أمله في أن يحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا عند طرحه في دور العرض، متمنيًا أن ينال إعجاب المشاهدين.

فيلم فار بـ7 ترواح يعتمد على البطولة الجماعية وتضم فى قائمة أبطاله أكثر من 22 نجما ونجمة، منهم: أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندي موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوى، ناجي سعد، طاهر أبو ليله، نجم الغناء الشاب مصطفي عنبه، دنيا جمعه وفيلم فار بـ7 أراوح قصة محمد فتحي وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا وإخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

ويشهد موسم عيد الفطر السينمائى هذا العام عرض أفلام "الصفا ثانوية بنات" بطولة على ربيع، أوس أوس، محمد ثروت، سارة الشامى، وئام مجدى، لينا صوفيا، توانا الجوهرى، اسراء رخا وتأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح، وفيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر وطه دسوقى وتارا عماد وديانا هشام وباسم سمرة وخالد الصاوي وتأليف محمد الدباح وإخراج عمرو المهندس.