شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا: أحب الغناء والتمثيل وما يحكمنى توفر نص جيد وأغاني حلوة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النجمة اللبنانية نيكول سابا حصرها على التواجد بين التمثيل والغناء والتنسيق بينهما خلال الفترة الأخيرة، وقالت لـ"الخليج 365": "أحب الاثنين، فأعشق الغناء على المسرح وأي حد يحب اللايف والتفاعل المباشر مع الناس وعندما يكون على المسرح، يشعر يتواصل الجمهور معه مباشرة، وأنا أحب أعمل أغاني، وأسمع أغاني وكمان أحضر أفكار كليبات جديدة".

وتابعت نيكول سابا أنها في نفس الوقت تحب التمثيل جداً رغم صعوبته موضحة: "التمثيل، على المدي البعيد يظل الفنان باقياً، فالناس ممكن تخليها فاكرين دور أكتر ما أغنيه، بس أنا بحب الغناء والتمثيل وما يحكمني هو توفر نص جيد وأغاني حلوة أعمل دا أو دا، وما استعجلش، وذلك ما توفر في مسلسل وتقابل حبيب الذي تم عرضه في شهر رمضان المنصرم".



نيكول سابا

جسدت نيكول سابا خلال أحداث مسلسل وتقابل حبيب شخصية رقية العسكرى التى تجمع بين المرأة القوية شديدة الثراء، وفي الوقت نفسه هي سيدة رومانسية تريد أن تحافظ على زواجها من يوسف (خالد سليم) وابنها منها، وتريد أن تكون حياتها الزوجية في النور بعد 4 سنوات فى السر، وتدخل بعد ذلك فى صراعات وحرب كبيرة مع طليقة زوجها ليل (ياسمين عبد العزيز) وتنكشف العديد من الأسرار بعد ذلك وتكون نهايتها مأسوية.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.