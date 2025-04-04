شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين عن مسلسل النُص: تاريخ مصر ساحر ومليء بالتفاصيل المميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أمين لـ الخليج 365 إنه عندما عرض عليه المنتج محمد جبيلى كتاب "مذكرات نشال" لتقديم القصة في مسلسل النص وعرضه فى شهر رمضان 2025، أحب الشخصية وفكرة عرض عالم الصعاليك فى الشارع المصرى خلال تلك الفترة الزمنية.

وأضاف أحمد أمين:"تحمل عبدالعزيز مسؤولية أخيه بعد وفاة والده، فلجأ إلى العمل فى الشارع لكسب المال والتكفل بمصاريف تعليم شقيقه، الذى يريده أن يصبح شخصا مرموقا، وخلال الأحداث، وقع فى أيدى معلمى النشل، فتعلّم طرق المكسب السريع، رغم إدراكه أن هذا الطريق خاطئ وغير قانونى، وبعدما قرر التوبة، عاد إلى النشل مجددًا لحماية شقيقه، لكنه وضع قانونًا خاصًا به، وهو أن يسرق المحتالين والمغتصبين فقط، وليس البسطاء".

وأكمل أحمد أمين:"منذ قراءتى كتاب "مذكرات نشال" شعرت بالحماس تجاه شخصية عبدالعزيز النص، ورأيته شخصًا ذكيًا، يمتلك حيلًا كثيرة، ويحب المجموعة التى يعمل معها بشدة، كما أن العالم الذى عاش فيه خلال تلك الفترة من تاريخ مصر كان ساحرًا ومليئًا بالتفاصيل المميزة، ويستحق أن نتناوله كثيرا دراميا، ما جعلنى متحمسًا لتقديمه".

جسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.