شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده الـ 41.. كيف تأثر هيثم أحمد زكي بتفكير والده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الجمعة الذكرى الـ 41 لميلاد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إذ أنه من أبرز النجوم الشباب، وتمكن من خلال أدواره والأعمال التي شارك بها أن يعبر عن نفسه ويثبت موهبته الكبيرة، وذلك على الرغم من رحيله عن عالمنا مبكرا.

ولد هيثم أحمد زكي 4 أبريل عام 1984، لعائلة فنية مرموقة، فوالده الفنان الكبير أحمد زكي، ووالدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، أحب الفن منذ صغره، وحاول طوال فترة عمله التعلم من والده ولكن الابتعاد عن أدائه والاختلاف عنه، حيث قال في أحد اللقاءات التليفزيونية: "كان حلمي أكون مثل والدي، ولكن ليس بنفس الشكل، كنت أرغب في أن أضع بصمتي الخاصة في عالم الفن، أحمد ذكي كان شخصًا غير تقليدي في عالم الفن، وكان له تأثير كبير عليَّ وعلى طريقة تفكيري".

وكان أول ظهور لـ هيثم أحمد زكي على الشاشة في فيلم "حليم" عام 2006، مع المخرج شريف عرفة، بعدها توالت مشاركاته بين السينما والدراما، فقدم عام 2007 فيلم البلياتشو، ومسلسل الجماعة عام 2010، فيلم كف القمر ومسلسل دوران شبرا عام 2011، ومسلسل الصفعة عام 2012، وغيرها من الأعمال وحتى مشاركته في الكنز 2 عام 2019 قبل وفاته.

ليرحل عن عالمنا في نوفمبر 2019، مسببا صدمة كبيرة وحزن شديد لكل محبيه وأصدقائه، إذ رحل وحيدا أثناء بقائه في منزله وهو في عمر 35، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، ليلحق بوالديه.

