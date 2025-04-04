شيرين عبد الوهاب تستعيد حقّها ببث أغنياتها بعد نزاعها مع "روتانا"

ميرنا وليد - بيروت - بعد فترة طويلة من النزاعات القانونية مع شركة "روتانا"، استطاعت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ان تستعيد حقها في مشاركة اعمالها على المنصات الرقمية.

وأشار المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة، أن إدارة "يوتيوب" قد أعادت عرض الأغاني بعد ان تحققت من صحة المستندات القانونية التي قدمتها شيرين، والتي أثبتت انها تمتلك الحق في نشر هذه الاعمال على قناتها. كما أوضح ان القضاء قد حسم النزاع خصوصا ان عقد شيرين مع "روتانا" انتهى مشيرا الى أن الأزمة كانت غير ضرورية من البداية، إلا أن الحكم النهائي يتيح للجمهور الاستماع إلى أغاني شيرين عبر جميع المنصات بدون أي عوائق.