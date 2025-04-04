بعد تعاونهما.. هيما إسماعيل برسالة مؤثرة لـ الليث حجو

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة السورية هيما إسماعيل رسالة مؤثرة للمخرج المسوري الليث حجو بعد تعاونهما في مسلسل "البطل" في الموسم الرمضاني الماضي، وقبله بمسلسلات عدة منها مسلسل مسافة أمان.



وكتبت هيما إسماعيل: "لم أستطع أن اتصل بأي أحد غيره عندما قررت العوده لاعمل في مهنتي الثمينه

اعرف أنه امين وأعرف أبضاً أنني استطيع أن اطلب منه فرصة دون أن أشعر بخجل السؤال

وقد كان مسافة أمان

جمله واحده قالها لي عندما انتهيت من تصوير مشاهدي

( يجب أن تستمري هيمى)

كانت هذه الكلمة كفيله بأن أتأكد بأن أدواتي مازالت معي

وبعد توالي بعض الخيبات

مرة أخرى جاء الليث حجو ليأخذ بيدي ويعرفني على رانيا في البطل

نادرون هم المؤمنون بموهبة ممثليهم دون الخضوع لشروط التسويق والدفاع عنهم وحتى التحدي بهم

شكراً الليث حجو شكراً أيها البطل

شكراً من بقعة ضوء لمسافة أمان للبطل".