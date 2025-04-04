وفاة زوجة نضال الشافعي بعد أيام قليلة من رحيل والدتها

ميرنا وليد - بيروت - توفيت الممثلة المصرية هند محمد، زوجة الممثل المصري نضال الشافعي، ليلة أمس الخميس، بعد أيام قليلة على وفاة والدتها في منتصف شهر آذار/ مارس السابق.
ومن المقرر أن يشيع جثمانها اليوم الجمعة، في مسجد بهجت في دريم لاند، بمنطقة السادس من أكتوبر.
وهند محمد هي ممثلة مصرية، وزوجة الممثل نضال الشافعي، شاركته بطولة مسلسل "شطرنج" ودرست معه في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتطورت علاقتهما في أثناء الدراسة، لتكلل بالزواج بعد ذلك.
وقد شاركت أيضاً في فيلم "همام في أمستردام"، ومسلسل "لحظات حرجة".
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