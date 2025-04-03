شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تشيد بمسلسل لام شمسية وتعلق: أثر في حياتى وخاصة أولادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الفنانة صابرين بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل لام شمسية الذى عرض في موسم رمضان ونال إشادات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا.

وعلقت صابرين عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشوراً طويلاً أشادت فيه بالمخرج كريم الشناوي على أدائه المميز في مسلسل "لام شمسية"، مؤكدةً أن هذا العمل أثّر في حياتها وحياة أسرتها، وخاصة أولادها.



وقالت صابرين في منشورها: "شوف يا كريم، أنا وأسرتي الكبيرة والصغيرة، وأهمهم أولادي، خاصة في هذا العمل، لأنني كنت طوال الوقت وأنا معهم أطفال صغيرة، أشرح لهم بطريقة غير مباشرة كيف أن كل شيء، مهما كان مزعجاً، يجب أن يُقال، كنت أكرر هذا بشكل خاص عندما أخبرهم بالممنوعات، وكانوا يفعلونها رغم أنهم لم يكونوا يفهمون سبب تكراري لهذا الكلام".



وأضافت: "كنت دائماً أقول لهم ألا يذهبوا الى أماكن معينة أو أن يرفضوا أي تلميح من شخص سواء كان رجلاً أو امرأة، قريباً أو غريباً، كنت أختلق أسباباً مختلفة حسب وعي كل طفل، لأن كل طفل يفهم بشكل مختلف، الأجيال تتغير بتغير المجتمع من حولها، هذه الأمور كلها كانت جزءاً من توجيه أولادي، وفي النهاية، عندما وصلنا الى لحظة تتر المسلسل الأخير بأغنية "اسلمي يا مصر"، شعرنا جميعاً بقشعريرة غريبة، ورأيت في عيون أولادي نظرة لم أرها من قبل".



وتابعت: "هم يدركون الآن لماذا كنت أكرر كلامي هذا، لكن الأهم أنهم بدأوا يفهمون جيداً المخاطر التي كانت تحيط بهم، وكيف أنني كنت أريد حمايتهم بكل الطرق الممكنة، مشهد جارة أمينة وهم صغار كان مثالاً حياً على هذا الأمر، حيث بدت تلك اللحظة وكأنها لعبة، لكن في الحقيقة، كانت معاني تلك اللحظات مهمة بالنسبة لهم".

وأكدت صابرين أن التتر الأخير حمل معاني عميقة بالنسبة إليها، قائلةً: "عندما انتهى المسلسل، لم نستغرب من التتر الأخير، بل شعرنا بالاطمئنان والدفء والفخر، شعرنا وكأننا انتصرنا في معركة الحياة، وكل شيء مر بنا قد انتهى بسلام، كنت أشعر أن التتر قد أنصفني كأم وأنصف رسالتي، كل هذا تحقق بفضل المجهود الكبير الذي بذله كريم الشناوي".

وفي ختام حديثها، هنّأت صابرين المخرج كريم الشناوي، بالقول: "من أول يوم رأيتك فيه يا كريم، كنت أعرف أن هذا العمل سيكون ناجحاً، ألف مبروك لك يا حبيبي، يا محارب بشرف وفخر، أنت فخور بي وبعملك، ونحن فخورون بك أيضاً".

