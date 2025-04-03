شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد عن شخصية غزل فى مسلسل حكيم باشا: مبسوطة من الدور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة دينا فؤاد تفاصيل تجسيدها شخصية غزل في مسلسل حكيم باشا الذى عرض في رمضان، قائلة: "اللي ساعدنى في قبول دور غزل في مسلسل حكيم باشا الورق والنجم مصطفى شعبان، وشركة الإنتاج، وفريق العمل، ودور غزل ميترفضش".

وأضافت خلال مداخلة لبرنامج "العيد فرحة" المذاع على قناة dmc: "دور غزل كان صعب جدا، ولكن الجمهور مبسوط من الدور، وكان لافت النظر في مصر والوطن العربي، وقدرت أوصل أن الناس تقول إنى جسدت دور باقتدار".

وتابعت: "لما بحس أن الورق هينجح والدور محوري في المسلسل فبحس أن أنا هنجح، والناس كلها على السوشيال ميديا، تتفاعل مع المسلسل".