شكرا لقرائتكم خبر عن علي صبحي: سيكو سيكو فيلم قريب من قلبي وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان علي صبحي عن حماسه الشديد للمشاركة في فيلم سيكو سيكو الذى انطلق فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر السينمائى، مشيرًا إلى أن العمل يعد من أقرب الأفلام إلى قلبه، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه في دور العرض.

وقال على صبحى لـ"الخليج 365":"أنا سعيد جدًا بالمشاركة في الفيلم، خاصة مع النجوم طة الدسوقى وعصام عمر، فالتجربة مميزة وأتمنى أن تحقق النجاح"، كما تحدث عن دوره في الفيلم قائلًا: "أجسد شخصية سريعة البديهة، ذكية، وقادرة على التصرف في المواقف المختلفة، وأتمنى أن يلقى دوري إعجاب الجمهور".

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدَّم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square للمنتج السينمائي أحمد بدوى.

يذكر أن على صبحى شارك فى موسم دراما رمضان 2025، خلال مسلسل إخواتي، من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".