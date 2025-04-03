شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: تقديم قلبي ومفتاحه في 15حلقة حافظ على السرد المشوق والان مع تفاصيل الخبر

أكد النجم دياب خلال ندوة تكريمه بـ "الخليج 365: عن دوره فى مسلسل قلبى ومفتاحه الذى تم عرضه فى شهر رمضان المنصرم أنه من أنصار المسلسلات التي تُقدَّم بعدد الحلقات المناسب للقصة، حيث أنه لا يحبذ الأعمال التي تمتد بلا داعٍ لعدد حلقات أكثر فقط لإطالة زمن العرض.

وأشار دياب إلى :"فى قلبي ومفتاحه، كان من الممكن أن تُروى الأحداث في 60 حلقة، لكنها كانت ستفقد الكثير من عنصر التشويق والإيقاع المتماسك، أما عندما قدمت في 15 حلقة، حافظنا على السرد المشوّق والتوتر الدرامي، حيث لم تمر أي حلقة دون أحداث مؤثرة ومحورية.

وتابع: "أكاد أجزم أن مسلسلات 15 حلقة خلال هذا الموسم الرمضاني كانت من أنجح المسلسلات، مثل “ولاد الشمس”، “لام شمسية”، و”ظلم المصطبة”، حيث التزمت كل منها بعدد الحلقات المناسب لقصتها دون إطالة غير ضرورية، فنجاح أي عمل يتوقف على مدى إحكام الحبكة وتماسكها، وهذا ما سعينا إليه في “قلبي ومفتاحه”، ليخرج عملًا ممتعًا، مشوّقًا، ويحترم وقت المشاهد.

وشارك في بطولة مسلسل قلبي ومفتاحه بجانب دياب، النجم آسر ياسين والنجمة مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

وناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج ما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.