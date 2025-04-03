شكرا لقرائتكم خبر عن استنساخ فيلم جديد بطولة سامح حسين وهبة مجدى فى دور العرض يوم 9 إبريل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفنان سامح حسين عن أحدث أفلامه بعنوان استنساخ المقرر طرحه في دور العرض يوم 9 إبريل الجارى، حيث نشر حسين البوستر الدعائي للفيلم على حسابه بموقع انستجرام معلقاً:"عندما تتداخل الحدود بين الواقع والخيال، البوستر الرسمي لفيلم استنساخ، 9 أبريل في جميع دور العرض المصرية، وقريبًا في كافة الدول العربية.

فيلم استنساخ من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد ويشارك في بطولته هبة مجدى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يستعرض التأثيرات الحديثة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور نظارات الواقع الافتراضي VR في إعادة تشكيل المفاهيم التقليدية.



فيلم استنساخ

وكان الفنان سامح حسين أثار جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، بعد مطالبته بإلغاء الإجازت فى الأعياد، إلا أنه حرص على توضيح ما يقصده عمن خلال منشور على صفحته على موقع التدوينات "إكس" قائلاً: "جمهورى الحبيب كل سنة وأنتم طيبين وبخير، بناء على طلبكم، والناس اللى طلبت تفسير لموضوع إنى بطالب بإلغاء الإجازات فى الأعياد، الكلام ده طبعا غير حقيقى بالمرة".

وتابع سامح حسين: "أنا زيكم بحب الإجازة وبحب زيكم أشتغل بإخلاص زى كل واحد فى مجاله، الإجازة دى نعمة من ربنا نشحن من خلالها قوتنا لمواصلة مشوار الحياة، وكل الموضوع إنى اتمنيت إن أعياد مصر وأفراحها تزيد وتكتر وساعتها مش لازم ناخد الأعياد الجديدة دى كلها إجازة".

واستكمل سامح حسين: "لكني لم أقصد أبدا إلغاء الإجازات الرسمية، وعلى فكرة إحنا بنحب الإجازة علشان بنشتغل، وأى حد جرب قلة الشغل مش هيحب الإجازة، الشغل نعمة ربنا يديمها علينا ويعين كل واحد على حاله ويكرمنا جميعاً ويرزقنا الخير، ويارب حياتكم تكون كلها أعياد وفرحة".