شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما قاله أكرم حسنى عن ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم أكرم حسنى، عن تصوير فيلم "زوجة رجل مش مهم" مع النجمة ياسمين عبد العزيز وأكد أن اسم الفيلم اسما مؤقتا حتى الآن.

وقال أكرم حسنى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هنستكمل تصوير فيلم زوجه رجل مش مهم بعد العيد وهو اسم مؤقت بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز بتشرف انى معاها في الفيلم ومبسوط بالعمل معا الفيلم من إخراج معتز التونى".

كما تحدث أكرم حسنى، عن كواليس مسلسل الكابتن، الذى عرض فى النصف الأول من موسم دراما رمضان 2025، مؤكدا أن الكواليس كلها ضحك وهزار والكل كان عيلة في التصوير.

وتناول مسلسل الكابتن، قصة حسام عز الدين، الطيار الذي يجد نفسه في مواجهة مهام غير متوقعة بعد وقوع حادثة غامضة، إذ تبدأ أرواح ركاب طائرته المنكوبة في الظهور أمامه، مطالبة إياه بتنفيذ رغباتهم العالقة في الحياة، وهو ما يدخله في سلسلة من المواقف الكوميدية والتحديات المستمرة.

مسلسل الكابتن من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، قصة أيمن الشايب، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة K Media للمنتج كريم أبو ذكري.