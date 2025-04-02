شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان جمعية الفيلم يفتتح فعاليات دورته الـ51 السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق حفل افتتاح مهرجان جمعية الفيلم السنوى، فى دورته الـ51 برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع، يوم السبت المقبل، حيث تنطلق الفعاليات فى الفترة من 5 إلى 12 أبريل، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

يترأس لجنة التحكيم، الدكتور وليد سيف، كاتب السيناريو والكاتب السينمائي والأستاذ بأكاديمية الفنون، وبعضوية كل من المخرج هاني لاشين، والفنانة تيسير فهمي، والناقد طارق الشناوي، والناقد أسامة عبد الفتاح، والموسيقار منير الوسيمي، ومهندس الديكور فوزي العوامري، والدكتور يوسف الملاخ، والكاتب ناصر عبد الرحمن، ومدير التصوير د. محمد شفيق، والمخرج أحمد رشوان، والمخرجة عزة الحسيني.

وقع اختيار مهرجان جمعية الفيلم على 8 أفلام للمشاركة، والتنافس على جوائزه وفقا لنتيجة الاستفتاء العام للنقاد وأعضاء جمعية الفيلم، وتعرض حسب تاريخ عرضها العام الماضى وهي أفلام «الحريفة» إخراج رؤف السيد، و«رحلة 404» للمخرج هاني خليفة، و«أنف وثلاث عيون» إخراج أمير رمسيس، و«السرب» للمخرج أحمد نادر جلال، و«أهل الكهف» إخراج عمرو عرفة، و«أولاد رزق» للمخرج طارق العريان، و«الهوى سلطان» إخراج هبة يسري، و«بضع ساعات في يوم ما» إخراج عثمان أبو لبن.