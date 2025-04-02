شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين: مسلسلات الـ15 حلقة توفر فرصة لتقديم عدد أكبر من الموضوعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد أمين لـ"الخليج 365" عن مسلسل النص، وتجربة مسلسلات الـ15 حلقة فى رمضان قائلا "أحببت بشدة هذه التجربة، وأرى أنها تثرى الدراما، وتوفر فرصة لتقديم عدد أكبر من الموضوعات المتنوعة بجودة عالية، لكن عدد الحلقات يجب أن يكون مرتبطًا بالقصة وحبكتها، وما إذا كانت تناسب الأعمال الطويلة أو القصيرة".

وعن تقديمه فيلم سينمائى قريبًا، قال أحمد أمين "هناك أكثر من مشروع سينمائى قائم حاليًا، وأشعر بأن عام 2025 سيشهد أول عمل سينمائى لى من بطولتى المطلقة، بعد أن ظهرت من قبل فى عدة أدوار شرف بعدد من الأفلام".

جسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.