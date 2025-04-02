شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين وأحمد السعدنى صداقة سنوات فى الوسط الفنى ويدعمان بعضهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد السعدنى عن علاقة الصداقة التي تجمعه بالنجمة مى عز الدين والتي تدوم لسنوات كبيرة في الوسط الفني، حيث يعلم الجمهور جيدا مدى الصداقة بينهما، وأكد السعدنى تلك الصداقة من خلال لقائه بأحد البرامج التليفزيونية قائلا: "أنا ومى اصحاب من سنين، وعلى تواصل يومي بفضل الصداقة المتينة بيننا"، وأوضح السعدني أنه كان من أكبر الداعمين لـ مي عز الدين للمشاركة في مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي عرض في موسم رمضان 2025.

يشار إلى إن أحمد السعدنى قدم مسلسل لام شمسية مع النجمين أمينة خليل ومحمد شاهين، وإخراج كريم الشناوى، وتأليف مريم ناعوم وورشة سرد، وإنتاج ميديا هب.

أما مى عز الدين فقدمت مسلسل قلبى ومفتاحه مع النجم آسر ياسين ودياب، من إخراج تامر محسن، وشارك فى بطولة العمل كل من أشرف عبد الباقى، سما إبراهيم، وعايدة رياض، وآخرون.