شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رزق: سعيد بتجربة ظلم المصطبة والعمل ملىء بالأحداث المشوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد على رزق لـ"الخليج 365" إنه سعيد للغاية بمشاركته في بطولة مسلسل ظلم المصطبة، الذى عرض فى رمضان 2025، من إخراج هانى خليفة، مشيراً إلى أن العمل كان يحتوى على مفاجأة وأحداث كبيرة، لافتاً إلى أن زملاءه ونجوم العمل قدموا ملحمة تمثيلية بينهم، وهو ما جعل العمل يحظى بإشادات كبيرة من خلال رواد السوشيال ميديا والنقاد.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وربيعة وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.