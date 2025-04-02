شكرا لقرائتكم خبر عن أهرامات الجيزة تزين تريلر فيلم Fountain of Youth لـ جاى ريتشى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Apple Tv التريلر الأول لفيلم Fountain of Youth، الذى تم تصوير مجموعة من مشاهده فى مصر، من أمام أهرامات الجيزة التى ظهرت فى عدة لقطات من الفيديو الترويجى الذى وصلت مدته إلى دقيقتين و14 ثانية، العمل من إخراج المخرج جاى ريتشى.

وكان قد نشر حساب لجنة مصر للأفلام (EFC) صورة جديدة للمخرج العالمى جاى ريتشى أمام الأهرامات من كواليس تصوير فيلمه الجديد Fountain of Youth، من إنتاج شركة Skydance، والذي تم تصويره في مصر بدعم كامل من لجنة مصر للأفلام (EFC)، التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى.

كما كان قد انضم الممثل العالمى لاز ألونسو إلى فريق عمل فيلم Fountain of Youth، وهو الفيلم الجديد لـ جاي ريتشي من شركة Apple، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "Deadline"، لم يكشف عن دور ألونسو إلى الآن.

ويلعب ألونسو دور البطولة أمام جون كراسينسكي وناتالي بورتمان وإيزا جونزاليس ودومنال جليسون الذين تم الإعلان عنهم مسبقًا، الفيلم من تأليف جيمس فاندربيلت، ويتتبع شقيقين منفصلين يتشاركان في عملية سرقة عالمية للعثور على ينبوع الشباب الأسطوري، ويجب عليهم استخدام معرفتهم بالتاريخ لمتابعة الأدلة حول مغامرة ملحمية من شأنها أن تغير حياتهم، وربما تؤدي إلى خلودهم.