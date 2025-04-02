شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم Fountain of Youth على Apple Tv مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Apple Original Films عن طرح فيلمها الجديد Fountain of Youth، للمخرج العالمى جاي ريتشي على Apple TV بلس في 23 مايو 2025، العمل الذى تم تصوير مجموعة من مشاهده بـ مصر من أمام أهرامات الجيزة.



Fountain of Youth

وكانت قد كللت جهود لجنة مصر للأفلام EFC التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي بالنجاح من خلال قدرتها على الدعم الكامل لتصوير فيلم Fountain of Youth للمخرج العالمى جاى ريتشى، والذي انتهى من تصوير مشاهد الفيلم فى مصر، وهو العمل الذى تم تصوير عدد كبير من مشاهده فى مصر خاصة بعدما فتحت مصر ذارعيها بتسهيلات كبيرة لمنح صناع السينما العالمية كل ما يلزمهم لتصوير الأعمال الأجنبية فى مصر بسهولة ويسر.

يدور فيلم Fountain of Youth حول شقيقين منفصلين (كراسنسكي وبورتمان) يتعاونان في عملية سرقة عالمية للعثور على "نافورة الشباب" الأسطورية، ويجب عليهما استخدام معرفتهما التاريخية لتتبع خيوط مغامرة ملحمية ستغير حياتهما، وربما تقودهما إلى الخلود.

كما نشر حساب لجنة مصر للأفلام (EFC) صورة جديدة للمخرج العالمى جاى ريتشى أمام الأهرامات من كواليس تصوير فيلمه الجديد Fountain of Youth، من إنتاج شركة Skydance، والذي تم تصويره في مصر بدعم كامل من لجنة مصر للأفلام (EFC)، التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى.

وكان قد انضم الممثل العالمى لاز ألونسو إلى فريق عمل فيلم Fountain of Youth، وهو الفيلم الجديد لـ جاي ريتشي من شركة Apple، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "Deadline"، لم يكشف عن دور ألونسو إلى الآن.