شكرا لقرائتكم خبر عن "الصاحب الجدع" أغنية جديدة لسمسم شهاب بالتعاون مع رضا برهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب سمسم شهاب لإطلاق أغنيته السينجل الجديدة "الصاحب الجدع"، وهى من كلمات الشاعر رضا برهام وألحانه، وتوزيع أشرف البرنس.

وكان سمسم شهاب قد أعرب مؤخرًا عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الأخيرة "كتر الفلوس"، مشيرًا إلى أنه تلقى ردود فعل إيجابية من الجمهور وأصدقائه داخل الوسط الفني وخارجه، وأوضح أن الأغنية تناقش قضايا اجتماعية تمس فئات متعددة من المجتمع، حيث تسلط الضوء على التغيرات الأخلاقية التي تسببت فيها الأموال.

يُذكر أن كليب "كتر الفلوس"، الذي تم طرحه عبر منصة يوتيوب، من كلمات محمد النجار، ألحان إسلام السقا، توزيع نوار البحيري، وإخراج سمسم شهاب في أولى تجاربه الإخراجية.

وخلال ظهوره في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، تحدث سمسم شهاب عن نشأته في أسرة بسيطة بمحافظة بني سويف، حيث كان واحدًا من بين 16 أخًا، وأشار إلى الصعوبات التي واجهتها عائلته بسبب الظروف المعيشية الصعبة، مما دفعه للعمل في مهن مختلفة منذ صغره، مثل حمل البلاط، النجارة، الحدادة، والعمل في مواقف السيارات، وذلك لمساندة والده في توفير لقمة العيش، رغم تفوقه الدراسي.